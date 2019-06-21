Міжнародний день йоги відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міжнародний день йоги відзначають щорічно 21 червня. Цього року темою дня є заходи в області зміни клімату. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.
Йога - це древня фізична, психічна і духовна практика, яка виникла в Індії. Слово "йога" походить від санскриту і означає "з'єднання" або "зв'язок", символізуючи з'єднання тіла і свідомості, вказали в ООН.
Сьогодні існує кілька різних напрямків йоги, які практикуються в усьому світі і продовжують рости в популярності.
Визнаючи універсальне значення йоги, 11 грудня 2014 року Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції 69/131 проголосила 21 червня Міжнародним днем йоги.
Міжнародний день йоги спрямований на підвищення обізнаності в усьому світі про переваги йоги.