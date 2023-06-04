Международный день людей, которые преодолели рак, ряд профессиональных праздников в Украине. Что еще отмечают 4 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня, 4 июня, в первое воскресенье первого месяца лета, отмечается Международный день людей, которые преодолели рак. Основан он в США и посвящен людям, которые сумели побороть опасные онкологические болезни, пишет УНН.
В Украине ежегодно от онкологических болезней умирает около 60 тысяч человек. У женщин, согласно статистике, лидером среди заболеваемости и смертности является рак молочной железы, у мужчин – рак легких, бронх, трахеи.
Еще сегодня в мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии, а в Украине чтится память детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.
Начиная с 2014 года, в результате российской агрессии в Украине погибли более 700 детей, около 1,5 тысячи получили ранения.
4 июня – это ряд профессиональных праздников в Украине: День мелиоратора, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности.
Также сегодня можно отметить Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день спойлеров, Всемирный день борьбы с вредителями и даже День старой девы.
По церковному календарю сегодня, 4 июня, кроме Троицы, День памяти мученика Василиска Команского.
Он жил в IV веке, проповедовал христианство и имел дар исцеления. В городке Команы его схватили, по приказу местного правителя пытали и казнили, на месте его захоронения впоследствии была построена церковь. Мощи Василиска считаются целебными.
Именины 4 июня празднуют Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София