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Міжнародний день людей, які подолали рак, низка професійних свят в Україні. Що ще відзначають 4 червня

Київ • УНН

 • 390220 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні, 4 червня, у першу неділю першого місяця літа, відзначається Міжнародний день людей, які подолали рак. Започаткований він у США та присвячений людям, які зуміли побороти небезпечні онкологічні недуги, пише УНН.

Міжнародний день людей, які подолали рак, низка професійних свят в Україні. Що ще відзначають 4 червня

В Україні щороку від онкологічних хвороб помирає близько 60 тисяч людей. У жінок, згідно статистики, лідером серед захворюваності та смертності є рак молочної залози, у чоловіків – рак легенів, бронх, трахеї.

Ще сьогодні у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, а в Україні вшановується пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

Починаючи з 2014 року, внаслідок російської агресії в Україні загинули більше 700 дітлахів, близько 1,5 тисячі отримали поранення.

4 червня – це низка професійних свят в Україні: День меліоратора, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлерів, Всесвітній день боротьби зі шкідниками та навіть День старої діви.

За церковним календарем сьогодні, 4 червня, окрім Трійці, День пам’яті мученика Василіска Команського.

Він жив у ІV столітті, проповідував християнство та мав дар зцілення. У містечку Комани його схопили, за наказом місцевого правителя катували та стратили.На місці його поховання згодом була побудована церква. Мощі Василіска вважаються цілющими.

Іменини 4 червня святкують Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія

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