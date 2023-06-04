Трійця: традиції святкування, чого не можна робити в цей день

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 1214 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 15650 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 27241 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 47523 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 40158 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 86480 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 65646 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59291 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118687 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183056 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 32144 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 23396 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 67291 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 19441 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 15394 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 47540 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 67973 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 86496 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 215413 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 265765 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 15879 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 19925 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25768 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30251 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45886 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Трійця: традиції святкування, чого не можна робити в цей день

Київ • УНН

 • 1002103 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні, 4 червня, на 50-тий день після Великодня, православні християни усього світу відзначають Трійцю, пише УНН.

Трійця: традиції святкування, чого не можна робити в цей день

Трійця одне з 12-ти найважливіших дат у християнстві. Символізує уособлення Всевишнього у трьох іпостасях: Бога-отця, Бога-сина та Святого Духа.

Історія свята

За Євангелієм, саме на 50-день після Воскресіння Христового, його учні-апостоли зібралися у Єрусалимі, де на них зійшов Святий Дух. Він дав їм дар зцілення, пророцтва та вміння говорити різними мовами, аби вони могли проповідувати християнську віру по всій Землі.

Традиції святкування

У ніч проти Трійці відбуваються вечерні богослужіння, а вже сам ранок починається зі святкових молебнів.

Трійця співпадає із переходом від весни до літа, який шанувався та відзначався нашими предками-язичниками. Саме тому Трійцю, а також декілька днів до і після неї ще називають Зеленими святами.

У цей день прийнято освячувати у церкві чебрець, полин, лепеху, гілки дерев, а потім прикрашати ними оселю.

Обов’язково треба зібрати рідних та близьких за святковим столом. Окрасою якого має стати коровай.

Святковий вечір треба провести максимально весело: з піснями та танцями.

Також цей день прийнято засилати сватів. Вважається, коли у цей день запланувати весілля, а одружитися на Покрову, то такий шлюб буде щасливим.

Що категорично заборонено робити в цей день

На Трійцю не рекомендується:

– сваритися, лаятися та лихословити;

– займатися важкою фізичною працею;

– вишивати та в’язати;

– надмірно вживати алкоголь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$65.54
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61