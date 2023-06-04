Трійця: традиції святкування, чого не можна робити в цей день
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні, 4 червня, на 50-тий день після Великодня, православні християни усього світу відзначають Трійцю, пише УНН.
Трійця одне з 12-ти найважливіших дат у християнстві. Символізує уособлення Всевишнього у трьох іпостасях: Бога-отця, Бога-сина та Святого Духа.
Історія свята
За Євангелієм, саме на 50-день після Воскресіння Христового, його учні-апостоли зібралися у Єрусалимі, де на них зійшов Святий Дух. Він дав їм дар зцілення, пророцтва та вміння говорити різними мовами, аби вони могли проповідувати християнську віру по всій Землі.
Традиції святкування
У ніч проти Трійці відбуваються вечерні богослужіння, а вже сам ранок починається зі святкових молебнів.
Трійця співпадає із переходом від весни до літа, який шанувався та відзначався нашими предками-язичниками. Саме тому Трійцю, а також декілька днів до і після неї ще називають Зеленими святами.
У цей день прийнято освячувати у церкві чебрець, полин, лепеху, гілки дерев, а потім прикрашати ними оселю.
Обов’язково треба зібрати рідних та близьких за святковим столом. Окрасою якого має стати коровай.
Святковий вечір треба провести максимально весело: з піснями та танцями.
Також цей день прийнято засилати сватів. Вважається, коли у цей день запланувати весілля, а одружитися на Покрову, то такий шлюб буде щасливим.
Що категорично заборонено робити в цей день
На Трійцю не рекомендується:
– сваритися, лаятися та лихословити;
– займатися важкою фізичною працею;
– вишивати та в’язати;
– надмірно вживати алкоголь.