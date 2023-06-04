Троица: традиции празднования, что нельзя делать в этот день
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня, 4 июня, на 50-й день после Пасхи, православные христиане всего мира отмечают Троицу, пишет УНН.
Троица одна из 12-ти важнейших дат в христианстве. Символизирует олицетворение Всевышнего в трех ипостасях: Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа.
История праздника
По Евангелию, именно на 50-день после Воскресения Христова, его ученики-апостолы собрались в Иерусалиме, где на них сошел Святой Дух. Он дал им дар исцеления, пророчества и умение говорить на разных языках, чтобы они могли проповедовать христианскую веру по всей Земле.
Традиции празднования
В ночь на Троицу совершаются вечерние богослужения, а уже само утро начинается с праздничных молебнов.
Троица совпадает с переходом от весны к лету, который почитался и отмечался нашими предками-язычниками. Именно поэтому Троицу, а также несколько дней до и после нее еще называют Зелеными праздниками.
В этот день принято освящать в церкви чабрец, полынь, аир, ветки деревьев, а затем украшать ими дом.
Обязательно надо собрать родных и близких за праздничным столом. Украшением которого должен стать каравай.
Праздничный вечер надо провести максимально весело: с песнями и танцами.
Также в этот день принято засылать сватов. Считается, если в этот день запланировать свадьбу, а жениться на Покров, то такой брак будет счастливым.
Что категорически запрещено делать в этот день
На Троицу не рекомендуется:
– ссориться, ругаться и сквернословить;
– заниматься тяжелым физическим трудом;
– вышивать и вязать;
– чрезмерно употреблять алкоголь.