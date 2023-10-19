Международный день ленивца, День авиадиспетчера. Что еще можно отметить 20 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день ленивца. Событие было основано в 2010 году по инициативе Фонда защиты дикой природы АIUNAU, пишет УНН.
Ученые утверждают, что около 11 тысяч лет назад на Земле жили гигантские ленивцы, вес которых достигал четырех тонн.
Сейчас ареалом обитания ленивцев являются тропические леса Центральной и Южной Америки. Современные ленивцы весят от четырех до девяти килограммов, длина тела составляет около 60-ти сантиметров. Ленивцы считаются травоядными животными, но иногда могут съесть насекомое или мелкую ящерицу.
Ленивцы спят практически 15 часов в сутки, и очень медленно передвигаются. При этом, неплохо плавают, развивая скорость до четырех километров в час.
У ленивцев слабое зрение, но, в отличие от многих млекопитающих, они могут различать цвета.
Большая ценность ленивцев для экосистемы планеты заключается в том, что их волосяной покров является фактически единственным местом обитания для некоторых видов насекомых.
По мнению некоторых зоозащитников, за последние десятилетия популяция ленивцев сократилась на 80%. При этом, природоохранные организации пока что не относят их к животным, которым угрожает исчезновение.
Оценка плотности популяции ленивцев варьируется от 1,7 особей на квадратный километр в Французской Гвиане до 221 особи — в бразильском штате Манаус.
20 октября 1961 года в Амстердаме было создано Всемирное объединение союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). Поэтому именно этот день был выбран для празднования профессионального праздника авиадиспетчеров.
На сегодняшний день в рядах IFATCA состоят более 50 тысяч авиационных диспетчеров из 133 стран мира.
С 2004 года 20 октября отмечается Международный день повара и кулинара.
Событие возникло по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные сообщества из разных стран. Сейчас в нее входят около восьми миллионов представителей поварских профессий.
Еще 20 октября — это Всемирный день статистики. Но в этом году событие носит неофициальный характер.
В 1946 году была создана Статистическая комиссия ООН. 20 октября 2010 года она организовала празднование первого Всемирного дня статистики. К событию присоединились более 130 стран мира и 40 международных организаций.
Впоследствии было решено проводить различные тематические мероприятия по случаю Дня статистики раз в пять лет. Таким образом следующий официальный День статистики будет отмечаться в 2025 году.
Также сегодня проходят различные мероприятия посвященные Всемирному дню профилактики остеопороза — неизлечимого прогрессирующего заболевания опорно-двигательного аппарата, которое деформирует и снижает плотность костей, в результате чего они теряют прочность, после чего возрастает вероятность переломов.
Первым симптомы этой болезни в 18-м веке описал шотландский хирург Джон Хантер, термин “остеопороз” ввел в оборот в 19-м веке французский медик Якоб Лобштейн.
В большинстве случаев болезнь поражает людей за 50 лет, когда в организме происходят возрастные изменения, которые усиливаются под влиянием вредных привычек и неблагоприятной экологии.
По церковному календарю 20 октября — День памяти святого Мученика Артемия Антиохийского.
Артемий был военачальником у римского императора Константина, который легализовал христианство.
Когда на престол взошел Юлиан Отступник, который возобновил гонения на христиан, Артемий не поддержал его.
За это мужчину арестовали, и после длительных пыток отрубили ему голову.
Тело Артемия сумели вывезти в Константинополь. Там его похоронили в церкви Иоанна Крестителя.
Именины сегодня празднуют Артем, Леонтий, Марк, Пелагея.