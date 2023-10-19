Міжнародний день лінивця, День авіадиспетчера. Що ще можна відзначити 20 жовтня

Науковці стверджують, що близько 11 тисяч років тому на Землі жили гігантські лінивці, вага яких сягала чотирьох тон.

Нині ареалом проживання лінивців є тропічні ліси Центральної та Південної Америки. Сучасні лінивці важать від чотирьох до дев’яти кілограмів, довжина тіла становить близько 60-ти сантиметрів. Лінивці вважаються травоїдними тваринами, але інколи можуть з’їсти комаху або дрібну ящірку.

Лінивці сплать практично 15 годин на добу, і дуже повільно пересуваються. При цьому, непогано плавають, розвиваючи швидкість до чотирьох кілометрів на годину.

У лінивців слабкий зір, але, на відміну від багатьох ссавців, вони можуть розрізняти кольори.

Велика цінність лінивців для екосистеми планети полягає у тому, що їхній волосяний покров є фактично єдиним місцем проживання для деяких видів комах.

На думку деяких зоозахисників, за останні десятиліття популяція лінивців скоротилася на 80%. При цьому, природоохоронні організації поки що не відносять їх до тварин яким загрожує зникнення.

Оцінка щільності популяції лінивців варіюється від 1,7 особин на квадратний кілометр у Французькій Гвіані до 221 особин — у бразильському штаті Манаус.

20 жовтня 1961 року в Амстердамі було створено Всесвітнє об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Тому саме цей день був обраний для відзначення професійного свята авіадиспетчерів.

На сьогоднішній день у лавах IFATCA перебувають більше 50 тисяч авіаційних диспетчерів з 133 країн світу.

З 2004 року 20 жовтня відзначається Міжнародний день кухара та кулінара.

Подія виникла за ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн. Нині до неї входять близько восьми мільйонів представників кухарських професій.

Ще 20 жовтня — це Всесвітній день статистики. Але цього року подія має неофіційний характер.

У 1946 році була створена Статистична комісія ООН. 20 жовтня 2010 року вона організувала святкування першого Всесвітнього дня статистики. До події долучилися більше 130 країн світу та 40 міжнародних організацій.

Згодом було вирішено проводити різноманітні тематичні заходи з нагоди Дня статистики раз на п’ять років. Таким чином наступний офіційний День статистики буде відзначатися у 2025 році.

Також сьогодні відбуваються різноманітні заходи присвячені Всесвітньому дню профілактики остеопорозу — невиліковного прогресуючого захворювання опорно-рухового апарату, яке деформує та знижує щільність кісток, у результаті чого вони втрачають міцність, після чого зростає ймовірність переломів.

Першим симптоми цієї хвороби у 18-му столітті описав шотландський хірург Джон Хантер, термін “остеопороз” ввів в обіг у 19-му столітті французький медик Якоб Лобштейн.

В більшості випадків хвороба вражає людей за 50 років, коли в організмі відбуваються вікові зміни, які посилюються під впливом шкідливих звичок та несприятливої екології.

За церковним календарем 20 жовтня — День пам’яті святого Мученика Артемія Антиохійського.

Артемій був воєначальником у римського імператора Костянтина, який легалізував християнство.

Коли на престол зійшов Юліан Відступник, який відновив гоніння на християн, Артемій не підтримав його.

За це чоловіка арештували, і після тривалих катувань відрубали йому голову.

Тіло Артемія зуміли вивезти до Константинополя. Там його поховали у церкві Іоанна Хрестителя.

Іменини сьогодні святкують Артем, Леонтій, Марк, Пелагея.