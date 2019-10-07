Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Международные резервы Украины составляли 21,4 млрд долл. США по итогам сентября, уменьшившись за месяц на 2,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 437,7 млн долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу", - отметили в НБУ.
Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, добавили в регуляторе.
Напомним, международные резервы Украины в августе выросли до 22 млрд долларов.