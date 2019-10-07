Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 2,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міжнародні резерви України становили 21,4 млрд дол. США за підсумками вересня, зменшившись за місяць на 2,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 437,7 млн дол. США (в еквіваленті). У вересні вони зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом", - зазначили у НБУ.
Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, додали у регуляторі.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в серпні зросли до 22 млрд доларів.