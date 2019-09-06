Міжнародні резерви України в серпні зросли до 22 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 015,0 млн дол. США (в еквіваленті), передає УНН із посиланням на повідомлення НБУ.
"Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 015,0 млн дол. США (в еквіваленті)", - йдеться у повідомленні.
За місяць вони майже не змінилися завдяки тому, що чиста купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку компенсувала витрати на погашення і обслуговування державного боргу, зазначено у повідомленні.
У НБУ також додали, що станом на 1 вересня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
Як повідомляв УНН, Міжнародні резерви України у липні зросли до 21,8 млрд доларів.