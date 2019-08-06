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Міжнародні резерви України у липні зросли до 21,8 млрд доларів

Міжнародні резерви України у липні зросли до 21,8 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 1 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. (в еквіваленті), передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ. 

У липні міжнародні резерви зросли на 5,8% або на 1,2 млрд дол. завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку, зазначено у повідомленні.

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Крім того, у НБУ відзначили, що станом на 1 серпня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

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