Международные резервы Украины в июле выросли до 21,8 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 1 августа 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. (в эквиваленте), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В июле международные резервы выросли на 5,8% или на 1,2 млрд долл. благодаря чистой покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке, говорится в сообщении.
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Кроме того, в НБУ отметили, что на 1 августа 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.