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6 марта, 17:12 • 116043 просмотра

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Международные резервы Украины в августе выросли до 22 млрд долларов

Международные резервы Украины в августе выросли до 22 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 9688 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте), передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.

За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга, говорится в сообщении.

В НБУ также добавили, что на 1 сентября 2019 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНН, Международные резервы Украины в июле выросли до 21,8 млрд долларов.

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