Международные резервы Украины в августе выросли до 22 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте), передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
"По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.
За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга, говорится в сообщении.
В НБУ также добавили, что на 1 сентября 2019 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщал УНН, Международные резервы Украины в июле выросли до 21,8 млрд долларов.