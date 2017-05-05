Международные резервы Украины на начало мая увеличились на 13,6% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Международные резервы Украины в апреле 2017 увеличились на 13,57% - до 17,18 млрд долл. США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"Международные резервы Украины на 1 мая 2017 составили 17 175 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным", - говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что в основном международные резервы увеличились в апреле благодаря транша МВФ в сумме 996,2 млн долл., Средств от Еврокомиссии - 579,1 млн евро.
"По сравнению с мартом они увеличились на 2052 млн долл. США или 13,57% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регулятора также отметили, что по состоянию на 1 мая объем международных резервов Украины покрывал 3,6 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Напомним, на начало апреля Международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря транша от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза.