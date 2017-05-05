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Міжнародні резерви України на початок травня збільшилися на 13,6% - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міжнародні резерви України у квітні 2017 року збільшилися на 13,57% - до 17,18 млрд дол. США, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Міжнародні резерви України на початок травня збільшилися на 13,6% - НБУ

“Міжнародні резерви України на 01 травня 2017 року становили 17 175 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними”, — йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що в основному міжнародні резерви збільшилися у квітні завдяки траншу МВФ у сумі 996,2 млн дол., коштів від Єврокомісії — 579,1 млн євро.

"Порівняно з березнем вони збільшилися на 2 052 млн дол. США або 13,57% в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду та інших донорів України", — йдеться у повідомленні.

У прес-службі регулятора також зазначили, що станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,6 місяця майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

Нагадаємо, на початок квітня Міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки траншу від Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги Євросоюзу.

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