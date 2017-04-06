Международные доноры выделят 6 миллиардов долларов для сирийцев

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Международные доноры решили предоставить шесть миллиардов долларов в помощь для сирийцев, страдающих от войны. Об этом сообщил вечером в среду, 5 апреля, еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис в конце донорской конференции по Сирии в Брюсселе, в которой приняли участие представители около 70 стран мира, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.