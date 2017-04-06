Международные доноры выделят 6 миллиардов долларов для сирийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Международные доноры решили предоставить шесть миллиардов долларов в помощь для сирийцев, страдающих от войны. Об этом сообщил вечером в среду, 5 апреля, еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис в конце донорской конференции по Сирии в Брюсселе, в которой приняли участие представители около 70 стран мира, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности, глава МИД Германии Зигмар Габриэль пообещал, что Германия предоставит 1,169 миллиарда евро.
“ФРГ сделает все, чтобы поддержать людей, оказавшихся под угрозой и в изгнании. Но пока у власти в Сирии находится Башар Ассад, немецкая финансовая помощь не должна использоваться для восстановления охваченной гражданской войной страны”, — сказал министр.