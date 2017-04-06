Міжнародні донори виділять 6 мільярдів доларів для сирійців

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міжнародні донори вирішили надати шість мільярдів доларів на допомогу для сирійців, які страждають від війни. Про це повідомив увечері в середу, 5 квітня, єврокомісар із гуманітарних питань Христос Стиліанідіс наприкінці донорської конференції щодо Сирії в Брюсселі, в якій узяли участь представники близько 70 країн світу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.