Международное сообщество раскритиковало "инопланетные тела" представленные в Конгрессе Мексики

ukru
Эксклюзив
13:47 • 5368 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 13799 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 15283 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 30163 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 101731 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 125189 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 154592 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 187398 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136872 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127104 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 116157 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 47179 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108346 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 73686 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 42394 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 154592 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 187398 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 131470 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 138320 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 175257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 24276 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108346 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151590 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158688 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162781 просмотра
Актуальное
Международное сообщество раскритиковало "инопланетные тела" представленные в Конгрессе Мексики

Международное сообщество раскритиковало "инопланетные тела" представленные в Конгрессе Мексики

Киев • УНН

 • 909236 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Слушания по НЛО в Конгрессе Мексики, на котором были представлены предполагаемые останки нечеловеческих существ, столкнулись с быстрой международной реакцией в четверг. Критики назвали это “трюком”, а также задали вопросы официальным лицам Перу, где впервые из’появились явные образцы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Изображения со слушаний в Конгрессе, первых в своем роде в Мексике, вызвали международный интерес, а также значительное презрение.

Бывший пилот ВМС США Райан Грейвс, который также присутствовал на слушаниях, чтобы поделиться своим личным опытом наблюдения “неопознанных аномальных явлений” или UAP, раскритиковал презентацию.

“Вчерашняя демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе”, — сказал Грейвс в X/Twitter. “Я глубоко разочарован этим необоснованным трюком”.

Грейвс участвовал в слушаниях Конгресса США по UAP в июле, когда он сказал, что сообщения о случаях наблюдения непонятных явлений в воздушном пространстве “значительно занижены”.

Дополнение 

В презентации Мауссан сказал, что образцы были найдены вблизи древних линий Наска в Перу, а также датированы с помощью углерода Мексиканским национальным автономным университетом (UNAM) и пришли к выводу, что им около 1000 лет. Он утверждал, что они не связаны ни с одним видом на Земле.

Подобные находки в прошлом оказались останками мумифицированных детей.

Министр культуры Перу Лесли Уртеага заявила, что ни одно научное учреждение южноамериканской страны не идентифицировало останки как нечеловеческие, и поставило под сомнение, как образцы покинули Перу.

Дэвид Спергель, бывший руководитель кафедры астрофизики Принстонского университета и руководитель отчета, сказал, что не знает природы образцов, но призвал к прозрачности.

«Если у вас есть что-то странное, сделайте образцы доступными для мирового научного сообщества, и мы увидим, что там», — сказал он.

Напомним

Мексиканские законодатели заслушали свидетельство о том, что "мы не одиноки" во Вселенной. Им также продемонстрировали останки нечеловеческих существ на Конгрессе Мексики по НЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы