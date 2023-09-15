Международное сообщество раскритиковало "инопланетные тела" представленные в Конгрессе Мексики

Детали

Изображения со слушаний в Конгрессе, первых в своем роде в Мексике, вызвали международный интерес, а также значительное презрение.

Бывший пилот ВМС США Райан Грейвс, который также присутствовал на слушаниях, чтобы поделиться своим личным опытом наблюдения “неопознанных аномальных явлений” или UAP, раскритиковал презентацию.

“Вчерашняя демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе”, — сказал Грейвс в X/Twitter. “Я глубоко разочарован этим необоснованным трюком”.

Грейвс участвовал в слушаниях Конгресса США по UAP в июле, когда он сказал, что сообщения о случаях наблюдения непонятных явлений в воздушном пространстве “значительно занижены”.

Дополнение

В презентации Мауссан сказал, что образцы были найдены вблизи древних линий Наска в Перу, а также датированы с помощью углерода Мексиканским национальным автономным университетом (UNAM) и пришли к выводу, что им около 1000 лет. Он утверждал, что они не связаны ни с одним видом на Земле.

Подобные находки в прошлом оказались останками мумифицированных детей.

Министр культуры Перу Лесли Уртеага заявила, что ни одно научное учреждение южноамериканской страны не идентифицировало останки как нечеловеческие, и поставило под сомнение, как образцы покинули Перу.

Дэвид Спергель, бывший руководитель кафедры астрофизики Принстонского университета и руководитель отчета, сказал, что не знает природы образцов, но призвал к прозрачности.

«Если у вас есть что-то странное, сделайте образцы доступными для мирового научного сообщества, и мы увидим, что там», — сказал он.

Напомним

Мексиканские законодатели заслушали свидетельство о том, что "мы не одиноки" во Вселенной. Им также продемонстрировали останки нечеловеческих существ на Конгрессе Мексики по НЛО.