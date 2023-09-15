Міжнародна спільнота розкритикувала "інопланетні тіла" представлені в Конгресі Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Слухання щодо НЛО в Конгресі Мексики, на якому були представлені ймовірні останки нелюдських істот, зіткнулися зі швидкою міжнародною реакцією в четвер. Критики назвали це “трюком”, а також поставили запитання офіційним особам Перу, де вперше з’явилися явні зразки. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зображення зі слухань у Конгресі, перших у своєму роді в Мексиці, викликали міжнародний інтерес, а також значне презирство.
Колишній пілот ВМС США Раян Грейвс, який також був присутній на слуханнях, щоб поділитися своїм особистим досвідом спостережень за “непізнаними аномальними явищами” або UAP, розкритикував презентацію.
“Вчорашня демонстрація стала величезним кроком назад у цьому питанні”, — сказав Грейвс у X/Twitter. “Я глибоко розчарований цим необґрунтованим трюком”.
Грейвс брав участь у слуханнях Конгресу США щодо UAP у липні, коли він сказав, що повідомлення про випадки спостереження незрозумілих явищ у повітряному просторі “значно занижені”.
Доповнення
У презентації Мауссан сказав, що зразки були знайдені поблизу стародавніх ліній Наска в Перу, а також датовані за допомогою вуглецю Мексиканським національним автономним університетом (UNAM) і прийшли до висновку, що їм близько 1000 років. Він стверджував, що вони не пов’язані з жодним видом на Землі.
Подібні знахідки в минулому виявилися останками муміфікованих дітей.
Міністр культури Перу Леслі Уртеага заявила, що жодна наукова установа південноамериканської країни не ідентифікувала останки як нелюдські, і поставив під сумнів, як зразки покинули Перу..
Девід Спергель, колишній керівник кафедри астрофізики Принстонського університету та керівник звіту, сказав, що не знає природи зразків, але закликав до прозорості.
«Якщо у вас є щось дивне, зробіть зразки доступними для світової наукової спільноти, і ми побачимо, що там», — сказав він.
Нагадаємо
Мексиканські законодавці заслухали свідчення про те, що "ми не самотні" у Всесвіті. Їм також продемонстрували останки нелюдських істот на Конгресі Мексики щодо НЛО.