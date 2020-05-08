Международный совет футбольных ассоциаций утвердил временное проведение пяти замен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении временных замен в футбольные правила, информирует УНН со ссылкой на сайт IFAB.
Командам теперь позволят осуществлять по 5 замен в одном матче. Однако решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
Также к нововведениям правил попали следующие пункты:
- чтобы уменьшить количество остановок в матче, каждая команда будет иметь максимум три возможности сделать замены во время игры;
- замены также могут быть сделаны в перерыве;
- если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;
- неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;
- там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены;
- замены также могут быть сделаны до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.
Отметим, что правило будет действовать даже для тех лег, где турниры не приостанавливались из-за пандемии коронавируса и будет действовать до 31 декабря 2020 года.