Міжнародна рада футбольних асоціацій затвердила тимчасове проведення п'яти замін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оголосила про внесення тимчасових замін у футбольні правила, інформує УНН з посиланням на сайт IFAB.
Командам тепер дозволять здійснювати по 5 замін в одному матчі. Проте рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.
Також до нововведень правил потрапили наступні пункти:
- щоб зменшити кількість зупинок в матчі, кожна команда матиме максимум три можливості зробити заміни під час гри;
- заміни також можуть бути зроблені в перерві;
- якщо обидві команди роблять заміну одночасно, це вважається однією з трьох можливостей для кожної команди;
- невикористані заміни переносяться в додатковий час;
- там, де правила змагань допускають додаткову заміну в додатковий час, у кожної команди буде одна додаткова можливість заміни;
- заміни також можуть бути зроблені до початку додаткового часу і в перерві додаткового часу.
Відзначимо, що правило діятиме навіть для тих ліг, де турніри не призупинялися через пандемію коронавірусу та діятимуть до 31 грудня 2020 року.