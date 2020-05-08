Міжнародна рада футбольних асоціацій затвердила тимчасове проведення п'яти замін

Командам тепер дозволять здійснювати по 5 замін в одному матчі. Проте рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.

Також до нововведень правил потрапили наступні пункти:

- щоб зменшити кількість зупинок в матчі, кожна команда матиме максимум три можливості зробити заміни під час гри;

- заміни також можуть бути зроблені в перерві;

- якщо обидві команди роблять заміну одночасно, це вважається однією з трьох можливостей для кожної команди;

- невикористані заміни переносяться в додатковий час;

- там, де правила змагань допускають додаткову заміну в додатковий час, у кожної команди буде одна додаткова можливість заміни;

- заміни також можуть бути зроблені до початку додаткового часу і в перерві додаткового часу.

Відзначимо, що правило діятиме навіть для тих ліг, де турніри не призупинялися через пандемію коронавірусу та діятимуть до 31 грудня 2020 року.