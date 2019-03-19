Международная "финансовая пирамида" завладела более 340 млн грн украинцев и иностранцев

“Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании „Forex Trend Limиted“, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы „выводились“ злоумышленниками через цепь обществ с признаками „фиктивности“ на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС”, - говорится в сообщении.

Обыски провели в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области и изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачена группа финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 млн гривен.