Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи коштами громадян України та іноземців на понад 340 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.
“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії „Forex Trend Limіted“, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі. За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси „виводились“ зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками „фіктивності“ на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Обшуки провели у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області та вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрито групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 млн гривень.