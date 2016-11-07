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Международная федерация шашек по политическим мотивам дисквалифицировала украинца Ю.Аникеева - И.Жданов

Международная федерация шашек по политическим мотивам дисквалифицировала украинца Ю.Аникеева - И.Жданов

Киев • УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международная федерация шашек незаконно и по политическим мотивам дисквалифицировала украинского шашиста Юрия Аникеева. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Правление Международной федерации шашек (IDF) незаконно и, по моему глубокому убеждению, исключительно по политическим мотивам, дисквалифицировало выдающегося украинского шашистов, чемпиона мира, капитана сборной команды Украины по шашкам, международного гроссмейстера Юрия Аникеева", - написал И.Жданов.

Таким образом, по его словам, происходит фактическое отстранение украинца от участия в чемпионате Европы по шашкам-64, который пройдет 11-20 ноября в  Тбилиси.

Министр выразил поддержку спортсмену и отметил, что Минмолодьспорта находится в тесном контакте с Федерацией шашек Украины по отстаиванию его интересов.

И.Жданов отметил, что показательным в принятии этого решения является то, что кворум в правлении составляют россияне (президент Владимир Лангин и еще 6 членов, в том числе руководство Федерации шашек России).

"Целью этого решения является попытка наказать Юрия Аникеева за то, что он настоящий патриот Украины, который никогда не скрывал и публично высказывал свою патриотическую гражданскую позицию. Эта позиция, очевидно, не нравилась россиянам в IDF ", - написал он.

По словам И.Жданова, такой "спортивный терроризм" содержит все признаки нарушения Европейской конвенции о правах человека, в частности, статьи 10 относительно свободы слова и высказываний.

"В случае допуска Юрия Аникеева к участию в чемпионате Европы, Минмолодьспорта поддерживает иск Федерации шашек Украины относительно незаконных действий IDF в Высший спортивный суд в Лозанне", - подытожил он.

Отметим, в сообщении Международной федерации указано, что по итогам рассмотрения заявок национальных федераций решено не допустить к участию в чемпионате Европы 2016 года Ю.Аникеева за многократные случаи публикации "тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, которые вредят ее имиджу и имиджу шашек -64 в целом ". Отмечается, что это мероприятие имеет однократный характер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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