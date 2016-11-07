Міжнародна федерація шашок з політичних мотивів дискваліфікувала українця Ю.Анікєєва - І.Жданов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародна федерація шашок незаконно і з політичних мотивів дискваліфікувала українського шашкіста Юрія Анікєєва. Про це заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) незаконно і, на моє глибоке переконання, виключно з політичних мотивів, дискваліфікувало видатного українського шашкіста, чемпіона світу, капітана збірної команди України з шашок, міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва”, — написав І.Жданов.
Таким чином, за його словами, відбувається фактичне відсторонення українця від участі у чемпіонаті Європи з шашок-64, який пройде 11-20 листопада у Тбілісі.
Міністр висловив підтримку спортсмену та зазначив, що Мінмолодьспорту перебуває у тісному контакті з Федерацією шашок України щодо відстоювання його інтересів.
І.Жданов наголосив, що показовим у прийнятті цього рішення є те, що кворум в правлінні становлять росіяни (президент Володимир Лангін та ще 6 членів, зокрема керівництво Федерації шашок Росії).
“Метою цього рішення є спроба покарати Юрія Анікєєва за те, що він справжній патріот України, який ніколи не приховував та публічно висловлював свою патріотичну громадянську позицію. Ця позиція, вочевидь, не подобалася росіянам в IDF”, — написав він.
За словами І.Жданова, такий “спортивний тероризм” містить усі ознаки порушення Європейської Конвенції про права людини, зокрема, статті 10 щодо свободи слова та висловлювань.
“У разі не допуску Юрія Анікєєва до участі у чемпіонаті Європи, Мінмолодьспорту підтримує позов Федерації шашок України щодо незаконних дій IDF до Вищого спортивного суду в Лозанні”, — підсумував він.
Зазначимо, у повідомленні Міжнародної федерації вказано, що за підсумками розгляду заявок національних федерацій вирішено не допустити до участі у чемпіонаті Європи 2016 року Ю,Анікєєва за багаторазові випадки публікації “тенденційної та недостовірної інформації про діяльність IDF та висловлювань, що шкодять її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому”. Зазначається, що цей захід має однократний характер.