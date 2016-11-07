Міжнародна федерація шашок з політичних мотивів дискваліфікувала українця Ю.Анікєєва - І.Жданов

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22144 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44565 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67327 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137838 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200978 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191061 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211693 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196920 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152317 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153098 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23354 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54591 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24483 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25754 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33392 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479765 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316664 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378885 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490661 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124041 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183657 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126453 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161308 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184493 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Міжнародна федерація шашок з політичних мотивів дискваліфікувала українця Ю.Анікєєва - І.Жданов

Міжнародна федерація шашок з політичних мотивів дискваліфікувала українця Ю.Анікєєва - І.Жданов

Київ • УНН

 • 10219 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародна федерація шашок незаконно і з політичних мотивів дискваліфікувала українського шашкіста Юрія Анікєєва. Про це заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) незаконно і, на моє глибоке переконання, виключно з політичних мотивів, дискваліфікувало видатного українського шашкіста, чемпіона світу, капітана збірної команди України з шашок, міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва”, — написав І.Жданов.

Таким чином, за його словами, відбувається фактичне відсторонення українця від участі у чемпіонаті Європи з шашок-64, який пройде 11-20 листопада у Тбілісі.

Міністр висловив підтримку спортсмену та зазначив, що Мінмолодьспорту перебуває у тісному контакті з Федерацією шашок України щодо відстоювання його інтересів.

І.Жданов наголосив, що показовим у прийнятті цього рішення є те, що кворум в правлінні становлять росіяни (президент Володимир Лангін та ще 6 членів, зокрема керівництво Федерації шашок Росії).

“Метою цього рішення є спроба покарати Юрія Анікєєва за те, що він справжній патріот України, який ніколи не приховував та публічно висловлював свою патріотичну громадянську позицію. Ця позиція, вочевидь, не подобалася росіянам в IDF”, — написав він.

За словами І.Жданова, такий “спортивний тероризм” містить усі ознаки порушення Європейської Конвенції про права людини, зокрема, статті 10 щодо свободи слова та висловлювань.

“У разі не допуску Юрія Анікєєва до участі у чемпіонаті Європи, Мінмолодьспорту підтримує позов Федерації шашок України щодо незаконних дій IDF до Вищого спортивного суду в Лозанні”, — підсумував він.

Зазначимо, у повідомленні Міжнародної федерації вказано, що за підсумками розгляду заявок національних федерацій вирішено не допустити до участі у чемпіонаті Європи 2016 року Ю,Анікєєва за багаторазові випадки публікації “тенденційної та недостовірної інформації про діяльність IDF та висловлювань, що шкодять її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому”. Зазначається, що цей захід має однократний характер.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92