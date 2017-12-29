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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов года

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) объявила имена лучших спортсменов года среди мужчин и женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной ассоциации спортивной прессы.

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов года

Среди мужчин победу праздновал второй номер АТР швейцарец Роджер Федерер. Вторая ракетка мира набрал 928 очков (19,94 процентов) и опередил ведущих футболистов последнего десятилетия Криштиану Роналду (788, 16,94 процента) и Лионеля Месси (530; 11,39).

Среди прекрасной половины человечества с 651 голосом (13,99 процента) лучшей оказалась также теннисистка — Серена Уильямс. Американке конкуренцию составили венгерская пловчиха Катинка Хоссу — 631, 13,56 процента, и американская бегунья Эллисон Феликс — 495, 10,64 процента.

Заметим, что в голосовании принимали участие 517 журналистов из 112 стран.

Напомним, что Федерер в 2017 году выиграл “Australian Open” и Уимблдон.

 

Украинские Национальные Новости

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