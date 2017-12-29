Міжнародна асоціація спортивної преси назвала найкращих спортсменів року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) оголосила імена найкращих спортсменів року серед чоловіків та жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної асоціації спортивної преси.
Серед чоловіків перемогу святкував другий номер АТР швейцарець Роджер Федерер. Друга ракетка світу набрав 928 очок (19,94 відсотків) і випередив провідних футболістів останнього десятиріччя Кріштіану Роналду (788, 16,94 відсотки) і Ліонеля Мессі (530; 11,39).
Серед прекрасної половини людства із 651 голосом (13,99 відсотки) кращою виявилася також тенісистка — Серена Вільямс. Американці конкуренцію склали угорська плавчиха Катінка Хоссу — 631, 13,56 відсотки, і американська бігунка Еллісон Фелікс — 495, 10,64 відсотки.
Зауважимо, що у голосуванні брали участь 517 журналістів з 112 країн.
Нагадаємо, що Федерер у 2017 році виграв “Australian Open” і Вімблдон.