Межбанк закрылся на уровне 25,72/25,75 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,8200/25,9200. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,7150/25,7450.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4011/0,4029. К закрытию торгов цены снизились 0,4004/0,4011. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 64,2275 (-0,3725).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0580/1,0645.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,4390/27,5505. К закрытию торгов цены на евро составили — 27,3400/27,3800.