Міжбанк закрився на рівні 25,72/25,75 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,8200/25,9200. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,7150/25,7450.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,4011/0,4029. До закриття торгів ціни знизилися 0,4004/0,4011. В Росії курс долар-російський рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,2275 (-0,3725).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0580/1,0645.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,4390/27,5505. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,3400/27,3800.