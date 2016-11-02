Межбанк закрылся на уровне 25,51/25,54 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,6000/25,6300. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5100/25,5400.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4038/0,4045. К закрытию торгов цены снизились 0,4019/0,4025. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,4375 (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1050/1,1100.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,3825/28,4210. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,2675/28,3060.