Межбанк открылся на уровне 25,63/25,65 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,63/25,65 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3971/0,3988, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,1270/27,2405.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0584/1,0586.
Как сообщал УНН, 24 ноября межбанк открылся на уровне 25,55/25,65 грн за доллар.