Міжбанк відкрився на рівні 25,63/25,65 грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,3971/0,3988, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1270/27,2405.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0584/1,0586.

Як повідомляв УНН, 24 листопада відкрився на рівні 25,55/25,65 грн за долар.