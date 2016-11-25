Міжбанк відкрився на рівні 25,63/25,65 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,63/25,65 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3971/0,3988, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1270/27,2405.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0584/1,0586.
Як повідомляв УНН, 24 листопада відкрився на рівні 25,55/25,65 грн за долар.