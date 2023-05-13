Митрополит Крымский и Симферопольский назвал захват россией храма ПЦУ в Крыму "актом этноцида"

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"Это единственный православный храм, который на протяжении девяти лет российской оккупации полуострова был основным центром украинства Крыма. Это не только религиозный, но и духовный и культурный объект", - сказал Климент, и добавил, что инцидент является "актом этноцида".

Он отметил: "Мы нуждаемся в защите и особом внимании к этой ситуации. Сейчас главная задача – сохранить хотя бы реликвии, святые мощи, иконы, предметы культового обихода, которые там остались. Призываю украинскую власть дать соответствующую оценку".

Детали

Сообщается, что 11 мая по решению так называемого "арбитражного суда" оккупационных властей Крыма в Симферополе закрыли и уничтожили Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги. По словам митрополита, судебные приставы занимались "разграблением храма, изъятием ключей от замков". Все это происходило без присутствия представителей украинской общины и духовенства, добавил Климент.

В так называемом "министерстве имущественных и земельных отношений" оккупационной власти заявили, что уничтожение храма произошло из-за того, что здание не было зарегистрировано по российскому законодательству, соответственно его не внесли в единый реестр рф и не заключили договоры.

"Вы знаете нашу позицию. Она заключается в том, что мы не признаем законы российской федерации на территории Крыма, отказались от любых регистраций и перерегистраций. Девять лет провели в борьбе за сохранение единой украинской ячейки", - подчеркнул митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Напомним

В Верховной Раде Украины 11 мая презентовали стратегию первоочередных шагов государства после деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.