Митрополит Кримський та Сімферопольський назвав захоплення росією храму ПЦУ у Криму "актом етноциду"

ukru
Ексклюзив
08:30 • 18733 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 32177 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 50913 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 287277 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 386570 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 314600 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 347017 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308929 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223761 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207144 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 47615 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 48343 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 31843 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 46794 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 30545 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 50992 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405875 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 548242 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 580552 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 577192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 9771 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 30545 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210388 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 386551 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179709 перегляди
Актуальне
Митрополит Кримський та Сімферопольський назвав захоплення росією храму ПЦУ у Криму "актом етноциду"

Митрополит Кримський та Сімферопольський назвав захоплення росією храму ПЦУ у Криму "актом етноциду"

Київ • УНН

 • 1437926 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент на брифінгу Українського центру кризових комунікацій назвав захоплення росіянами храму ПЦУ у Криму "актом етноциду" і закликав українську владу надати відповідну оцінку діям росіян, повідомляє УНН.

Цитата

"Це єдиний православний храм, який протягом дев’яти років російської окупації півострову був основним осередком українства Криму. Це не тільки релігійний, а й духовний та культурний об’єкт", - сказав Климент, і додав, що інцидент є "актом етноциду".

Він зазначив: "Ми потребуємо захисту і особливої уваги до цієї ситуації. Зараз головне завдання – зберегти хоча б реліквії, святі мощі, ікони, предмети культового вжитку, які там залишилися. Закликаю українську владу дати відповідну оцінку".

Деталі

Повідомляється, що 11 травня за рішенням так званого "арбітражного суду" окупаційної влади Криму у Сімферополі закрили і знищення Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги. За словами митрополита, судові пристави займалися "розграбуванням храму, вилученням ключів від замків". Все це відбувалось без присутності представників української громади і духовенства, додав Климент.

У так званому "міністерстві майнових і земельних відносин" окупаційної влади заявили, що знищення храму відбулося через те, що будівля не була зареєстрована за російським законодавством, відповідно її не внесли до єдиного реєстру рф та не уклали договори.

"Ви знаєте нашу позицію. Вона полягає в тому, що ми не визнаємо закони російської федерації на території Криму, відмовились від будь-яких реєстрацій і переєстрацій. Дев’ять років провели у боротьбі за збереження єдиного українського осередку", - наголосив митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент.

Нагадаємо

У Верховній Раді України 11 травня презентували стратегію першочергових кроків держави після деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКультура
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93