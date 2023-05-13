Митрополит Кримський та Сімферопольський назвав захоплення росією храму ПЦУ у Криму "актом етноциду"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент на брифінгу Українського центру кризових комунікацій назвав захоплення росіянами храму ПЦУ у Криму "актом етноциду" і закликав українську владу надати відповідну оцінку діям росіян, повідомляє УНН.
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"Це єдиний православний храм, який протягом дев’яти років російської окупації півострову був основним осередком українства Криму. Це не тільки релігійний, а й духовний та культурний об’єкт", - сказав Климент, і додав, що інцидент є "актом етноциду".
Він зазначив: "Ми потребуємо захисту і особливої уваги до цієї ситуації. Зараз головне завдання – зберегти хоча б реліквії, святі мощі, ікони, предмети культового вжитку, які там залишилися. Закликаю українську владу дати відповідну оцінку".
Деталі
Повідомляється, що 11 травня за рішенням так званого "арбітражного суду" окупаційної влади Криму у Сімферополі закрили і знищення Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги. За словами митрополита, судові пристави займалися "розграбуванням храму, вилученням ключів від замків". Все це відбувалось без присутності представників української громади і духовенства, додав Климент.
У так званому "міністерстві майнових і земельних відносин" окупаційної влади заявили, що знищення храму відбулося через те, що будівля не була зареєстрована за російським законодавством, відповідно її не внесли до єдиного реєстру рф та не уклали договори.
"Ви знаєте нашу позицію. Вона полягає в тому, що ми не визнаємо закони російської федерації на території Криму, відмовились від будь-яких реєстрацій і переєстрацій. Дев’ять років провели у боротьбі за збереження єдиного українського осередку", - наголосив митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент.
Нагадаємо
У Верховній Раді України 11 травня презентували стратегію першочергових кроків держави після деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.