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Митрополит Епифаний поздравил с Рождеством: свет всегда побеждает тьму

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Митрополит Епифаний поздравил христиан латинского обряда, а также всех украинцев, празднующих сегодня Рождество Христово с рождением Сына Божьего. Об этом УНН пишет со ссылкой на его сообщение на Facebook.

Цитата

“Сердечно поздравляю наших братьев и сестер из других Поместных Православных Церквей, христиан латинского обряда, а также всех украинцев, празднующих сегодня событие Рождества Христова, с этим светлым и радостным праздником”, — написал он.

Подробности

В своем приветствии Епифаний подчеркивает, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы детей человеческих сделать детьми Божьими. Спаситель учил нас любить друг друга и приносит мир на Землю.

“Но, к сожалению, грех братоубийства и человеконенавистничество до сих пор продолжают существовать. На нашей земле из-за действий агрессора снова проливается кровь. Но событие Рождества Христова уверяет нас в том, что свет всегда побеждает тьму. Родившийся Сын Божий возвестил человечеству, что земная жизнь – это ступенька к жизни вечной. И это помогает нам преодолевать жизненные вызовы и испытания, стремясь к победе над злом, добра и справедливого мира”, — отмечает он.

Именно за это, подчеркивает Митрополит, особые молитвы христиан сегодня к Тому, кто несет людям мир. Он отмечает, что событие Рождества Христова объединяет людей во всем мире в этих светлых устремлениях.

“Пусть укрепит Господь всех нас в добром душевном и телесном здоровье и предоставит нам Свою благодатную помощь на добрые дела, ради победы над злом”, — резюмировал он.

Дополнение

Сегодня, 25 декабря согласно григорианскому календарю христиане и православные верующие отмечают праздник Рождества Христова.

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