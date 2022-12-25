Митрополит Епіфаній привітав з Різдвом: світло завжди перемагає темряву

Цитата

“Сердечно вітаю наших братів і сестер з інших Помісних Православних Церков, християн латинського обряду, а також всіх українців, які святкують сьогодні подію Різдва Христового, з цим світлим і радісним святом”, — написав він.

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У своєму привітанні Епіфаній наголошує на тому, що Син Божий став Сином Людським, щоби дітей людських зробити дітьми Божими. Спаситель навчав нас любити одне одного та приносить мир на землю.

“Але, на жаль, гріх братовбивства і людиноненависництво досі продовжують існувати. На нашій землі через дії агресора знову проливається кров. Але подія Різдва Христового запевняє нас в тому, що світло завжди перемагає темряву. Народжений Син Божий сповістив людству, що земне життя – це сходинка до життя вічного. І це допомагає нам долати життєві виклики і випробування, прагнучи перемоги над злом, добра і справедливого миру”, — зазначає він.

Саме за це, наголошує Митрополит, особливі молитви християн сьогодні до Того, хто несе людям мир. Він зазначає, що подія Різдва Христового об'єднує людей у всьому світі в цих світлих прагненнях.

“Нехай зміцнить Господь усіх нас в доброму душевному й тілесному здоров’ї і подасть нам Свою благодатну допомогу на добрі справи, задля перемоги над злом”, — резюмував він.

Доповнення

Сьогодні, 25 грудня згідно з григоріанським календарем християни та православні віряни відзначають свято Різдва Христова.