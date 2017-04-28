Таможеннику, который способствовал контрабанде, избрали меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, решением Ужгородского горрайонного суда таможеннику Международного автомобильного пункта пропуска “Тиса”, который способствовал контрабанде сигарет и янтаря в Венгрию, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
“Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в 70 тыс. гривен”, — отметила В. Попович.
По данному факту прокуратурой области открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК, то есть злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Как ранее сообщал УНН, 27 апреля таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехавшем из Украины, контрабанду 125 тыс. пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела “Тиса” отстранено от службы.