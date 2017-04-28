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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Митнику, що сприяв контрабанді, обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, рішенням Ужгородського міськрайонного суду митнику Міжнародного автомобільного пункту пропуску “Тиса”, що сприяв контрабанді сигарет та бурштину до Угорщини, обрали запобіжний захід. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Митнику, що сприяв контрабанді, обрали запобіжний захід

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави у 70 тисяч гривень”, — зазначила В. Попович.

За цим фактом прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 ККУ, тобто зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Як раніше повідомляв УНН, 27 квітня митники Угорщини затримали в транспорті, що виїхав з України, контрабанду 125 тис. пачок сигарет та 916 кілограм бурштину-сирцю. За поданням прокуратури керівництво посту та відділу “Тиса” відсторонено від служби.

Українські Національні Новини

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