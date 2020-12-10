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Месяц блокировки КПВВ на Донбассе: пограничники рассказали, сколько людей пересекли линию разграничения

Месяц блокировки КПВВ на Донбассе: пограничники рассказали, сколько людей пересекли линию разграничения

Киев  •  УНН

 • 12208 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Через месяц после возобновления работы КПВВ на Донбассе линию разграничения пересекли почти 43 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"С 10 ноября по решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08:00 до 16:00. Через месяц после возобновления работы семи КПВВ в Донецкой и Луганской областях пересекло почти 43 тыс. человек. Кроме имевшихся ранее контрольных пунктов начали работу два новых КПВВ в Луганской области - "Золотое" и "Счастье", - отметили в пограничной службе.

Однако пограничники напомнили, что восстановление пропуска через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокировано российскими оккупационными войсками. Российские наемники не пропускали граждан, которые осуществляли попытки проехать на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка". В КПВВ "Гнутово" желающие пересечь линию разграничения так и не прибывали. В общем, на всех дорожных коридорах оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 137 человек и 15 транспортных средств.

"Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокирывают два раза в неделю в понедельник и пятницу", - отметили в ГПСУ.

Согласно предоставленной статистике, начиная с 10 ноября КПВВ "Станица Луганская" пересекли 20,5 тыс. человек, которые направлялись на временно оккупированную территорию Луганской области, и более 20,9 тыс. человек на контролируемую территорию. За тот же период КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию пересекли более 870 граждан и почти 160 транспортных средств, одновременно более 440 человек и почти 80 транспортных средств последовали на контролируемую территорию.

"Напоминаем, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации", - отметили в ГПСУ.

Напомним, 9 ноября, в канун открытия двух новых КПВВ на Донбассе, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Уже 10 ноября УНН сообщил о том, что боевики блокируют пропуск через КПВВ.

Добавим, что по словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, промедление с открытием КПВВ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей грозит россиянам новыми санкциями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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