Місяць блокування КПВВ на Донбасі: прикордонники розповіли, скільки людей перетнуло лінію розмежування

"З 10 листопада, за рішенням Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі, щоденно з 08:00 до 16:00. За місяць після відновлення роботи семи КПВВ в Донецькій та Луганській областях перетнуло майже 43 тисячі осіб. Окрім наявних раніше контрольних пунктів розпочали роботу два нових КПВВ на Луганщині – "Золоте" та "Щастя", - зазначили у прикордонній службі.

Проте прикордонники нагадали, що відновлення пропуску через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російськими окупаційними військами. Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати на тимчасово окуповану територію України через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка". До КПВВ "Гнутове" охочі перетнути лінію розмежування так і не прибували. Загалом, на усіх дорожніх коридорах окупанти не допустили на тимчасово окуповану територію України 137 осіб та 15 транспортних засобів.

"Фактично щоденний пропуск здійснюється лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю", - зазначили у ДПСУ.

Згідно з наданою статистикою, починаючи з 10 листопада КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 20,5 тис. осіб, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганщини, та більш як 20,9 тис. осіб на контрольовану територію. За той же період КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію перетнули більш як 870 громадян та майже 160 транспортних засобів, водночас, понад 440 осіб та майже 80 транспортних засоби прослідували на контрольовану територію.

"Нагадуємо, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення на території КПВВ здійснюється із дотриманням соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання. Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, 9 листопада, у переддень відкриття двох нових КПВВ на Донбасі, українська делегація у ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Вже 10 листопада УНН повідомив про те, що бойовики блокують пропуск через КПВВ.

Додамо, що за словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, зволікання із відкриттям КПВВ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей загрожує росіянам новими санкціями.