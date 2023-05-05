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Лунное затмение в наихудшем положении: астролог дала советы, как воспользоваться периодом затмения с пользой

Киев • УНН

 • 3464178 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодняшнее лунное затмение произойдет в знаке Скорпиона, что создаст эмоциональный дискомфорт. Как пройти этот период и получить от него выгоду специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

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«5 мая в 20.21 мы подходим к окончанию коридора затмений – лунному затмению, которое всегда связано с нашими душевными переживаниями и глубинными чувствами. На этот раз оно будет не полным, а частичным и Луна будет находится в знаке Скорпиона. Это наихудшее ее положение. У нас проявится большой эмоциональный дискомфорт.

Солнце в момент затмения будет находится в Тельце, где затронет вопрос личных денег и мировых финансов. Это противостояние внутреннего и внешнего мира. Соединение Солнца и Урана может дать нам новых мировых лидеров, будет продолжаться борьба за территорию во всем мире, большие изменения в мировой экономике, возникновение новых валют, а с другой стороны, это соединение заставит нас развиваться, изменить взгляды на жизнь и даст возможности для заработка», - пояснила астролог.

Базиленко считает, что именно в затмение можно заложить благоприятную программу на будущее. Поэтому очень важно правильно воспользоваться этим периодом.

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Как правильно встретить момент затмения

Поскольку Луна в Скорпионе и противостоит Урану, это прекрасная возможность избавиться от своих страхов, негативных мыслей и эмоций. Понаблюдайте в течение 5 мая, какие у вас чувства и эмоции, что вас беспокоит. Вы можете перед моментом затмения прописать их на бумаге и сжечь. До начала затмения хорошо бы провести уборку в своем доме, избавиться от ненужных вещей, особенно если с ними связаны неприятные воспоминания.

«Обойдите свое жилье свечой по часовой стрелке. Также, очистите свое тело, оденьте все свежее», - советует астролог.

Сам момент затмения лучше посвятить молитве и медитации. Так как Луна в астрологии связана с родом, помолитесь о своих родных и близких, об их здоровье, о тех, кого уже нет с вами. Самое время помолится о мире, как в Украине, так и на всей планете, и о мире внутри каждого из нас.

«Лунное затмение – это прекрасный период избавится от любых вредных привычек. Поскольку Солнце в Тельце, самое время с 6 мая начать правильно питаться, категорически избавиться от вредных пищевых пристрастий. Вы обязательно получите отличный результат, став моложе и стройнее уже в ближайшее время», - уверена астролог.

После затмения постарайтесь настроиться на позитивные мысли, проявляйте любовь к себе, своей семье и окружению. Это поможет вам убрать внутренний негатив и усилить любовь внутри вас.

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