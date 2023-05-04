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Місячне затемнення-2023: коли очікувати, чи пощастить його побачити українцям, що не варто робити в період цього астрономічного явища

Місячне затемнення-2023: коли очікувати, чи пощастить його побачити українцям, що не варто робити в період цього астрономічного явища

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня, завершує перший цьогорічний цикл затемнень. Наступне ж місячне затемнення відбудеться вже 28 жовтня, повідомляє УНН

Щодо астрономічного явища, яке ми матимемо змогу спостерігати вже сьогодні, то це напівтіньове місячне затемнення. Тобто, на диск Місяця в цей момент падає зовнішня тінь. Для повного місячного затемнення, нагадаємо, необхідно, щоб Земля, Місяць та Сонце знаходилися на одній лінії.

Особливості нинішнього місячного затемнення

Під час затемнення видимий діаметр Місяця буде всього на 0,1% більше середнього. За оцінками науковців, це буде найбільш глибоке напівтіньове місячне затемнення з лютого 2017 року і до вересня 2042 року.

Планується, що затемнення триватиме трохи більше 4 годин: орієнтовно з 18:15 до 22:30 за київським часом. Побачити астрономічне явище зможуть мешканці Австралії, Азії, Африки. А також більшої частини Європи. І що найголовніше – українці теж ним зможуть насолодитися.

У пік затемнення, яке планується на 20:24 по Києву, навіть неозброєним оком можна буде побачити потемніння краю супутника Землі. Під час затемнення поверхня місяця може набути коричневого кольору. І головна умова за якої вам вдасться стати свідком місячного затемнення – це ясна, безхмарна погода.

Як затемнення впливає на людей і від чого їм радять утриматися

Науково не доведено, що затемнення якось конкретно впливають на людей. Але вважається, що ці астрономічні явища не завжди добре переносять метеозалежні та чутливі особи, люди с серцево-судинними захворюваннями, не стійким психологічним станом, гіпертоники.

Особливість цьогорічного місячного затемнення ще й у тому, що збігається з повним місяцем, і на додачу з ретроградним Меркурієм.

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У ці дні люди можуть бути більш агресивними, емоційними, непередбачуваними. Існує більший ризик травмуватися. Також вважається, що в цей період зростає вірогідність різноманітних природних та техногенних катастроф.

Людям радять не розпочинати нові справи, утриматися від поїздок та подорожей. Також не бажано в цей час робити операції, та й взагалі, розпочинати будь-яке лікування.

А от, власне до лікаря, сходити можна і навіть варто. Також бажано саме в цей момент приділити більше уваги своїй фізичній формі. І обов’язково радять медитувати.

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