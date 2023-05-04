Лунное затмение-2023: когда ожидать, повезет ли его увидеть украинцам, что не стоит делать в период этого астрономического явления

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Лунное затмение, которое состоится 5 мая, завершает первый нынешний цикл затмений. Следующее же лунное затмение состоится уже 28 октября, сообщает УНН

Что касается астрономического явления, которое мы сможем наблюдать уже сегодня, то это полутеневое лунное затмение. То есть, на диск Луны в этот момент падает внешняя тень. Для полного лунного затмения, напомним, необходимо, чтобы Земля, Луна и Солнце находились на одной линии.

Особенности нынешнего лунного затмения

Во время затмения видимый диаметр Луны будет всего на 0,1% больше среднего. По оценкам ученых, это будет самое глубокое полутеневое лунное затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года.

Планируется, что затмение продлится чуть более 4 часов: ориентировочно с 18:15 до 22:30 по киевскому времени. Увидеть астрономическое явление смогут жители Австралии, Азии, Африки. А также большей части Европы. И что самое главное – украинцы тоже им смогут насладиться.

В пик затмения, которое планируется на 20:24 по Киеву, даже невооруженным глазом можно будет увидеть потемнение края спутника Земли. Во время затмения поверхность луны может приобрести коричневый цвет. И главное условие при котором вам удастся стать свидетелем лунного затмения – это ясная, безоблачная погода.

Как затмение влияет на людей и от чего им советуют воздержатьсяся

Научно не доказано, что затмения как-то конкретно влияют на людей. Но считается, что эти астрономические явления не всегда хорошо переносят метеозависимые и чувствительные лица, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не устойчивым психологическим состоянием, гипертоники.

Особенность нынешнего лунного затмения еще и в том, что совпадает с полнолунием, и вдобавок с ретроградным Меркурием.

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В эти дни люди могут быть более агрессивными, эмоциональными, непредсказуемыми. Существует больший риск травмироваться. Также считается, что в этот период возрастает вероятность различных природных и техногенных катастроф.

Людям советуют не начинать новые дела, воздержаться от поездок и путешествий. Также не желательно в это время делать операции, да и вообще, начинать любое лечение.

А вот, собственно к врачу, сходить можно и даже стоит. Также желательно именно в этот момент уделить больше внимания своей физической форме. И обязательно советуют медитировать.

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