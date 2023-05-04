Лунное затмение-2023: когда ожидать, повезет ли его увидеть украинцам, что не стоит делать в период этого астрономического явления

Что касается астрономического явления, которое мы сможем наблюдать уже сегодня, то это полутеневое лунное затмение. То есть, на диск Луны в этот момент падает внешняя тень. Для полного лунного затмения, напомним, необходимо, чтобы Земля, Луна и Солнце находились на одной линии.

Особенности нынешнего лунного затмения

Во время затмения видимый диаметр Луны будет всего на 0,1% больше среднего. По оценкам ученых, это будет самое глубокое полутеневое лунное затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года.

Планируется, что затмение продлится чуть более 4 часов: ориентировочно с 18:15 до 22:30 по киевскому времени. Увидеть астрономическое явление смогут жители Австралии, Азии, Африки. А также большей части Европы. И что самое главное – украинцы тоже им смогут насладиться.

В пик затмения, которое планируется на 20:24 по Киеву, даже невооруженным глазом можно будет увидеть потемнение края спутника Земли. Во время затмения поверхность луны может приобрести коричневый цвет. И главное условие при котором вам удастся стать свидетелем лунного затмения – это ясная, безоблачная погода.

Как затмение влияет на людей и от чего им советуют воздержатьсяся

Научно не доказано, что затмения как-то конкретно влияют на людей. Но считается, что эти астрономические явления не всегда хорошо переносят метеозависимые и чувствительные лица, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не устойчивым психологическим состоянием, гипертоники.

Особенность нынешнего лунного затмения еще и в том, что совпадает с полнолунием, и вдобавок с ретроградным Меркурием.

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В эти дни люди могут быть более агрессивными, эмоциональными, непредсказуемыми. Существует больший риск травмироваться. Также считается, что в этот период возрастает вероятность различных природных и техногенных катастроф.

Людям советуют не начинать новые дела, воздержаться от поездок и путешествий. Также не желательно в это время делать операции, да и вообще, начинать любое лечение.

А вот, собственно к врачу, сходить можно и даже стоит. Также желательно именно в этот момент уделить больше внимания своей физической форме. И обязательно советуют медитировать.