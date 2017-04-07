Местные бюджеты в первом квартале получили почти 42 млрд грн - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За первый квартал 2017 года в местные бюджеті поступило 41,6 млрд грн, что почти на 40% больше, чем за первый квартал 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
"Сегодня в руках территориальных общин мощные инструменты - местные бюджеты, которые выросли в 3-7 раз, субвенция на социально-экономическое развитие, субвенция на развитие инфраструктуры ОТО (объединенные территориальные общины - ред.), ДФРР (государственный фонд регионального развития - ред.). Только за первый квартал этого года в местные бюджеты поступило 41,6 млрд грн, что почти на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года", - заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Тернопольскую область.
Чиновник открыл унифицированную спортивную площадку в пгт. Козова, построенную на средства субвенции из государственного бюджета на социально-экономическое развитие (684 тыс грн) и при софинансировании из бюджета Козивского поселкового совета (203 тыс грн) и спонсорские средства.
Также вице-премьер-министр посетил детский бассейн Козовской ООШ I-III ст. № 2, строительство которого началось еще в 1989 году, и только в 2015-2016 годах на средства ДФРР и софинансирования из местного бюджета реконструкция и строительство было завершено.
Как сообщал УНН, 31 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн.