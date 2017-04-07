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Місцеві бюджети у першому кварталі отримали майже 42 млрд грн - Г.Зубко

Місцеві бюджети у першому кварталі отримали майже 42 млрд грн - Г.Зубко

Київ • УНН

 • 11968 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За перший квартал 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 41,6 млрд грн, що майже на 40% більше, ніж за перший квартал 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

"Сьогодні в руках громад потужні інструменти – місцеві бюджети, які зросли в 3-7 разів, субвенція на соціально-економічний розвиток, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ (об'єднані територіальні громади - ред.), ДФРР (державний фонд регіонального розвитку - ред.). Лише за перший квартал цього року до місцевих бюджетів надійшло 41,6 млрд грн, що майже на 40% більше ніж у першому кварталі минулого року", - заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Тернопільщину. 

Посадовець відкрив уніфікований спортивний майданчик у смт Козова, збудований за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (684 тис грн) та за співфінансування з бюджету Козівської селищної ради (203 тис грн) і спонсорські кошти.

Також віце-прем’єр-міністр відвідав дитячий басейн для Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, будівництво якого розпочалось ще у 1989 році, і лише у 2015-2016 роках за кошти ДФРР та співфінансуванням з місцевого бюджету реконструкція й будівництво було завершено.

Як повідомляв УНН, 31 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за два роки місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн.

 

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