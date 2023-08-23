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Искусствовед о монументе "Родина-Мать": она является произведением советской эпохи, но не является олицетворением советского искусства

Искусствовед о монументе "Родина-Мать": она является произведением советской эпохи, но не является олицетворением советского искусства

Киев • УНН

 • 24598039 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Искусствовед, фольклорист Милена Черная в комментарии УНН рассказала о том, почему монумент «Родина-Мать» хоть и является произведением советской эпохи, но не олицетворяет советское искусство.

По словам искусствоведа, скульптура «Родина-Мать» не похожа ни на одну советскую скульптуру. Монумент имеет прообраз Оранты.

Цитата

«Оранта – защитница. В Софии Киевской – мозаика Оранта. Мне кажется, здесь есть прямая аналогия, потому что и щит (защитная) и там Оранта, и Покрова, Казацкая Покрова тоже иногда бывает в такой позе. (…) Она является произведением советской эпохи, но она не является олицетворением советского искусства. Потому что нехарактерная осанка, нехарактерный наряд. Все «работницы и крестьянки», извините, или в рабочих сарафанах, или в маечках и юбочках. А здесь – греческий хитон, опять же, отсылка к античному искусству, отсылка к украинскому древнему искусству. И образ в целом. Мне кажется, что лицо у нее – не то, что считалось стандартной, советской, красивой женщиной», - пояснила искусствовед.

Милена Черная также рассказала, что установку монумента в Киеве должен был реализовывать Евгений Вучетич – соавтор монумента «Родина-Мать, зовет!» в российском волгограде.

«Проект был – просто стела, и из этой стелы торчали плечи, руки и такая несколько искаженная голова, а вся стела должна была быть уложена барельефами, такими плитками с сюжетами из истории коммунистической партии, и все это должно было быть позолочено и гораздо выше», - рассказала Черная.

Но Вучетич умер, не реализовав этот проект. И тогда за реализацию взялся Василий Бородай. Милена Черная отмечает, что даже в условиях советского времени, Бородай имел проукраинские взгляды. И приводит интересный факт – Бородай и Вучетич были представителями одного поколения и происходили из одного города – нынешнего Днепра. Но формировались в разных средах и в конце концов имели разные взгляды на искусство.

«Бородай сделал максимум из того, это с искусствоведческой точки зрения, чтобы очеловечить эту скульптуру. Он лепил ее со своей коллеги (здесь речь идет о скульпторе Галине Кальченко, однако относительно личности женщины, которая стала прообразом для монумента, есть разные версии – ред.). Есть легенды, что он был в нее влюблен, но это личное. Но то, что она была прекрасным талантливым скульптором, она, кстати, сделала памятник Лесе Украинке, здесь, в Киеве, в музее Леси Украинки. Она очень молодой умерла, и он в память о своей коллеге воплотил ее лицо на этом памятнике», - считает Черная.

Искусствовед считает, что замена герба советской эпохи является важным и неотложным решением.

«Есть вещи нематериальные, которые значат не меньше. И знак трезубца, знак княжеской власти, над Днепром, он должен быть!» - добавила Черная.

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Напомним

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 9 августа сообщил, что планирует убрать все имперские и советские символы с постаментов и превратить существующий мемориальный комплекс в музей украинской памяти и победы. Стоимость реализации проекта составляет 28 млн грн. По официальной информации от Минкульта, все средства предоставлены донорами.

Тризуб на щите монумента «Родина-Мать» уже установлен и 23 августа он будет официально презентован.

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