Мост, который обрушился в Харькове, после ремонта откроют с ограничениями

"На сегодняшний день подрядным предприятием Службы автомобильных дорог за счет средств государственного бюджета проводятся аварийно-восстановительные работы разрушенного путепровода, которые планируется завершить до конца декабря текущего года. После чего движение транспортных средств будет восстановлено с соответствующим ограниченным режимом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации службы, в 2020 году планируется проведение работ по капитальному ремонту путепровода на автомобильной дороге Подъезд к Международному аэропорту "Харьков" на участке км 0+518.

Напомним, ремонтные работы на обрушенном мосту в Харькове планируют завершить к середине ноября.