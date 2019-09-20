Міст, що обвалився у Харкові, після ремонту відкриють з обмеженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міст, який обвалився у Харкові, після завершення ремонтних робіт відкриють з відповідним обмеженим режимом. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Службі автомобільних доріг у Харківській області.
"На сьогоднішній день підрядним підприємством Служби автомобільних доріг за рахунок коштів державного бюджету проводяться аварійно-відновлювальні роботи зруйнованого шляхопроводу, які планується завершити до кінця грудня поточного року. Після чого рух транспортних засобів буде відновлено з відповідним обмеженим режимом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією служби, у 2020 році планується проведення робіт з капітального ремонту шляхопроводу на автомобільній дорозі Під’їзд до Міжнародного аеропорту "Харків" на ділянці км 0+518.
Нагадаємо, ремонтні роботи на обваленому мосту у Харкові планують завершити до середини листопада.