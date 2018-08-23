Мост Патона в Киеве обследуют за 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Киевская городская государственная администрация выделит 4 млн грн на проведение очередного специального комплексного обследования конструкций моста имени Патона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает УНН.
По информации пресс-службы, глава КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение "О перераспределении расходов бюджета города Киева".
"Этот документ предусматривает выделение 4 млн грн на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и будет разрабатываться проект будущей реконструкции", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что работы по реконструкции будут осуществлять совместно с Институтом электросварки им. Е. Патона.
По сообщению директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, профильный Департамент и заказчик выполнения работ по реконструкции КК "Киевавтодор" будут учитывать все рекомендации и наработки, а также консультации со специалистами Института им. Е. Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.
Кроме того, как отмечается, проект начнут разрабатывать в этом году.
Как сообщал УНН, часть Шулявского путепровода обвалилась вечером 27 февраля 2017 года.