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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Мост Патона в Киеве обследуют за 4 млн грн

Киев • УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Киевская городская государственная администрация выделит 4 млн грн на проведение очередного специального комплексного обследования конструкций моста имени Патона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает УНН.

Мост Патона в Киеве обследуют за 4 млн грн

По информации пресс-службы, глава КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение "О перераспределении расходов бюджета города Киева".

"Этот документ предусматривает выделение 4 млн грн на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и будет разрабатываться проект будущей реконструкции", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что работы по реконструкции будут осуществлять совместно с Институтом электросварки им. Е. Патона.

По сообщению директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, профильный Департамент и заказчик выполнения работ по реконструкции КК "Киевавтодор" будут учитывать все рекомендации и наработки, а также консультации со специалистами Института им. Е. Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.

Кроме того, как отмечается, проект начнут разрабатывать в этом году.

Как сообщал УНН, часть Шулявского путепровода обвалилась вечером 27 февраля 2017 года.

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