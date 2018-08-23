Міст Патона у Києві обстежать за 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Київська міська державна адміністрація виділить 4 млн грн на проведення чергового спеціального комплексного обстеження конструкцій мосту імені Патона. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА, передає УНН.
За інформацією прес-служби, голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження “Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва.
“Цей документ передбачає виділення 4 млн грн на проведення чергового спеціального комплексного обстеження конструкції мосту Є. О. Патона, за результатами якого буде визначено обсяг необхідних робіт та розроблятиметься проект майбутньої реконструкції”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що роботи з реконструкції здійснюватимуть спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона.
За повідомленням директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Симонова, профільний Департамент і замовник виконання робіт із реконструкції КК “Київавтодор” будуть враховувати всі рекомендації та напрацювання, а також консультації з фахівцями Інституту ім. Є. О. Патона на всіх етапах проектування та виконання будівельних робіт.
Крім того, як зазначається, проект розпочнуть розробляти вже цього року.
Як повідомляв УНН, частина Шулявського шляхопроводу обвалилася ввечері 27 лютого 2017 року.